Торік у СБУ блокували майже 500 проявів корупції серед чиновників, фото: tOrange.biz

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В СБУ розповіли, яких збитків державі завдали викриті у 2019 році корупціонери. Всього за минулий рік спецслужбою було заблоковано 497 проявів корупції серед чиновників.

Корупціонерів у минулому році виявляли на всіх рівнях влади: від муніципальних органів до правоохоронних і військових структур. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали викриті корупціонери, становила понад 65 млн грн. Водночас виявлені збитки держави і територіальних громад перевищують 1,4 млрд грн.

За виявленими фактами корупції було розпочато 525 кримінальних проваджень, з них 343 стосуються прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального кодексу), ще 40 — зловживання впливом (ст. 40 Кримінального кодексу).

За рік 189 осіб було засуджено, 164 — звільнено з посад.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня набув чинності закон про викривачів корупції. Згідно з нормами цього закону, особа, яка повідомила про хабар чи завдані державі корупційні збитки, грошовий розмір яких у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму, отримує право на грошову винагороду, розмір якої визначатиме суду.