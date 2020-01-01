Закон про викривачів корупції набув чинності. Фото: kordon.in.ua

https://racurs.ua/ua/n131509-zakon-pro-vykryvachiv-korupciyi-nabuv-chynnosti-v-ukrayini.html

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Закон про викривачів корупції набув чинності в Україні з 1 січня 2020 року.

Документ надає право на винагороду викривачу, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у 5 тис. і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір винагороди у межах 10% від грошового розміру корупційного злочину визначатиме суд. Про це повідомляється в тексті законопроекту, який опублікований на веб-сторінці українського парламенту.

Закон також захищає викривачів корупції й визначає їхній правовий статус. Викривачами вважаються ті, хто повідомив про хабар, корупцію чи пов’язане з корупцією порушення закону.

Крім того, викривачі корупції звільняються від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими. Дозволяється анонімно повідомляти про корупційні злочини.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 жовтня підтримала законопроект № 1010 «Про внесення змін до закону України „Про запобігання корупції“ щодо викривачів корупції», котрим пропонувалося доповнити закон «Про запобігання корупції» статтею «Винагорода викривачу». Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав цей закон, а 16 листопада його офіційно опублікували у парламентській газеті «Голос України».