Закон об обличителях коррупции вступил в силу. Фото: kordon.in.ua

https://racurs.ua/n131509-zakon-ob-oblichitelyah-korrupcii-vstupil-v-silu-v-ukraine.html

Ракурс

Закон об обличителях коррупции вступил в силу в Украине с 1 января 2020 года.

Документ предоставляет право на вознаграждение обличителю, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Размер вознаграждения в пределах 10% от денежного размера коррупционного преступления будет определять суд. Об этом сообщается в тексте законопроекта, который опубликован на веб-странице украинского парламента.

Закон также защищает обличителей коррупции и определяет их правовой статус. Обличителями считаются те, кто сообщил о взятке, коррупции или связанном с коррупцией нарушении закона.

Кроме того, разоблачители коррупции освобождаются от юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными. Разрешается анонимно сообщать о коррупционных преступлениях.

Напомним, Верховная Рада 17 октября поддержала законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно обличителей коррупции», которым предлагалось дополнить закон «О предотвращении коррупции» статьей «Вознаграждение обличителю». Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал этот закон, а 16 ноября его официально опубликовали в парламентской газете «Голос Украины».