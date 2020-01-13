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Согласительный совет обсуждает план работы ВРУ. Фото: rada.gov.ua

Согласительный совет обсуждает план работы ВРУ на текущую неделю (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 янв 2020, 11:08
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Заседание согласительного совета началось в Верховной Раде 13 января в 11.00.

Проводит заседание спикер парламента Дмитрий Разумков. Как известно, заседания согласительного совета, согласно регламенту ВРУ, проходят по понедельникам в начале пленарных недель. Трансляция заседания проводится на парламентском канале в YouTube.

Председатель украинского парламента, его заместители, председатели депутатских фракций и групп, председатели комитетов или их заместители обговаривают план работы на неделю и вносят в него необходимые изменения.

Ожидается, что на этой неделе должны состояться четыре заседания Верховной Рады, а парламент будет работать в сессионном зале со вторника по пятницу.

Напомним, советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак сообщал, что 14 января Верховная Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли в Украине.

Источник: Ракурс


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