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В Украине завершился переход расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN, фото: «Википедия»

Стандарт IBAN: с сегодняшнего дня в Украине действует только новый формат банковских счетов (ИНФОГРАФИКА)

13 янв 2020, 11:24
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Сегодня в Украине завершился переход расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN.

Этот стандарт призван сделать оформление расчетных документов более комфортным, поскольку предусматривает уменьшение количества реквизитов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Счета формата IBAN состоят из 29 символов. Первые две буквы — это код Украины (UA), далее — контрольный разряд (две цифры), следующие шесть цифр — это код банка, после чего идет сам счет, размер которого может составлять от пяти до 19 цифр.

Формат банковских счетов IBAN, инфографика: «Еспресо»

Банковские счета на стандарт IBAN в Украине начали переводить с 5 августа 2019 года. Переходный период длился до 12 января.

Таким образом, теперь в реквизите расчетного документа «Счет» клиенты банков должны указывать номер счета плательщика или получателя только по новому стандарту.

Стандарт IBAN был создан для стандартизации межбанковских платежей в Евросоюзе. Сегодня он действует в более чем 60 странах мира.

В НБУ отмечают, что переход на новый стандарт не требует замены банковских карт или их номеров.

Напомним, в середине 2020 года по всех финансовых учреждениях в Украине запустят обмен валют онлайн.

Источник: Ракурс


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