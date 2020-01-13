У Харкові арештовано підозрюваного у спробі підриву екс-розвідника ЗСУ. Фото: gazeta.ru

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Замах на екс-розвідника Збройних сил України попередили спецслужби 9 січня. Сьогодні стало відомо, що підозрюваному в спробі підриву екс-командира батальйону ЗСУ вже обрали запобіжний захід: його відправили у СІЗО без права внесення застави.

Таке рішення виніс Київський райсуд Харкова за клопотанням обласної прокуратури. Харків’янина, котрий раніше служив у Національній гвардії, підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє сьогодні Офіс генерального прокурора.

Зокрема, чоловіку інкримінують спробу вчинення умисного вбивства за попередньою змовою групи осіб і на замовлення (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12; ч. 2 ст. 115 КК України), а також незаконне зберігання вибухівки (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

У Службі безпеки України заявляли, що замовне вбивство екс-командира батальйону ЗСУ організовували російські спецслужби. За інформацією СБУ, росіяни хотіли помститися українському екс-розвіднику, котрий проводив успішні операції проти терористів ЛНР і ДНР на Донбасі. Для втілення свого плану вони найняли колишнього бійця Нацгвардії, який мав закласти вибуховий пристрій у будинку, де мешкає екс-командир ЗСУ.

Нагадаємо, СБУ звітувала, що затримала «на гарячому» підозрюваного в замаху на екс-розвідника.