Папа Римский впервые в истории назначил женщину на должность в Государственный секретариат Ватикана, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132097-papa-rimskiy-vpervye-v-istorii-naznachil-jenschinu-na-doljnost-v-gosudarstvennyy-sekretariat.html

Ракурс

Папа Римский Франциск объявил неожиданное решение.

На должность в Государственный секретариат Ватикана впервые назначена женщина. Об этом сообщает Associated Press.

Заместителем государственного секретаря Святого престола стала Франческа ди Джованни. Известно, что ей 66 лет.

Она будет курировать отношения Ватикана с ООН. Также чиновница начнет отвечать и за связи с другими странами и межправительственными организациями.

Процесс назначения женщин на руководящие должности в Ватикане последние годы ускорился. Папа Римский поддерживает постепенное расширение этой роли для женщин. Совет епископов Ватикана уже попросил Франциска позволить женщинам получать сан священника.

Ранее Папа Римский хлопнул по руке женщину, которая схватила его на праздновании Нового года в Риме. Он признал, что подал «плохой пример».