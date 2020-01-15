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Сергей Верланов, фото: социальные сети

У главы налоговой службы проводится обыск — СМИ

15 янв 2020, 17:30
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У главы Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланов проводится обыск.

Также обыски проводятся в налоговых службах некоторых областей. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Верланов сегодня совершил рабочую поездку в Одессу, где провел брифинг для журналистов нескольких центральных телеканалов по поводу коррупционного скандала в возглавляемом им ведомстве.

В то же время журналистов ряда других СМИ, среди которых «5 канал», ТРК «Украина» и одесский телеканал «Думская ТВ», на брифинг в здание областного управления ГНС не пропустили, мотивируя это тем, что их фамилий в списке нет аккредитованных.

В ведомстве впоследствии эту ситуацию объяснили тем, что брифинг проходил на «режимном объекте», куда существует особая процедура пропуска.

По информации издания «Думская», Верланов вместо недавно уличенной в попытке подкупа прокурора Натальи Чеботаревой, исполняющим обязанности руководителя главного управления ГНС в Одесской области назначен Владимир Астрейко, который в период с 2015 по 2019 годы возглавлял областное управление Государственной фискальной службы, впоследствии разделенное на налоговую и таможенную службы.

Напомним, в СБУ сегодня сообщили о разоблачении масштабной схемы вывода денег в «тень», в которой были задействованы новоназначенные должностные лица Государственной налоговой службы.


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