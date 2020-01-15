Ученые разработали живых роботов из стволовых клеток лягушки, фото: pixabay

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Ракурс

Роботы из стволовых клеток лягушки созданы американскими учеными.

По словам авторов исследования, это совершенно новые формы жизни, которых никогда не было на Земле. Результаты эксперимента опубликовало издание The Guardian.

Эксперты соединили стволовые клетки африканской лягушки. Ученые решили создать крошечных роботов. Они способны двигаться в собственном потоке. Одно из самых загадочных творений имеет две приземистые ноги, которые движутся под условным «туловищем». Своеобразные машины могут доставлять различные грузы.

Это живые организмы, пригодные для программирования, — заявил Майкл Левин, один из участников исследований.

Он добавил, что обычно роботов изготавливают из металла и пластика. Это позволяет сделать их более прочными для длительного периода использования. Новая разработка поможет в будущем создавать роботов из биологических тканей.

Когда их задача выполнена, они могут умереть, как природные организмы, — утверждает Майкл Левин.

Такие работы могут быть применены для очистки океанов от загрязнения микропластиком. Ученые планируют провести дополнительные испытания.

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