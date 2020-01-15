Житель США просит суд о разрешении спора с женой поединком на мечах. Фото: кадр из сериала «Ведьмак»

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Ракурс

В США американец просит суд дать добро на решение спора с бывшей женой путем поединка на мечах. Такая история произошла в штате Канзас. 40-летний Дэвид Остром судится со своей экс-супругой по вопросу опеки над детьми и налогов на имущество.

Чтобы решить спор, мужчина предложил провести поединок на мечах. Официальное ходатайство о проведении поединка Остром подал в окружной суд округа Шелби, пишет The Guardian.

В ходатайстве мужчина просит суд дать ему 12 недель — этого времени ему хватит на покупку меча. Не обошлось и без рыцарских поступков: Остром предложил, чтобы с ним в дуэль вместо его бывшей жены вступил ее адвокат Мэттью Хадсон. Представитель защиты не оценил эту идею и сказал, что во время поединка можно получить смертельные ранения. А это, по его мнению, «перевешивает последствия в сравнении с налогом на имущество и вопросами опеки».

Остром добавил, что поединки на мечах прямо не запрещены и не ограничены на территории Соединенных Штатов Америки.

Судья, выслушав доводы сторон, отказался что-либо решать в ближайшее время, потому что обе стороны нарушили судебный регламент.

Как писал «Ракурс», ранее в США врач «скорой помощи» убил жену с помощью глазных капель ради страховой выплаты. Мужчина добавлял яд в капли для глаз, поэтому смерть женщины была медленной и показалась естественной.