Бийся або здавайся: житель США просить суд вирішити суперечку з дружиною поєдинком на мечах

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Ракурс

У США американець просить суд дати йому дозвіл на вирішення суперечки з колишньою дружиною шляхом поєдинку на мечах. Така історія сталася в штаті Канзас. 40-річний Девід Остром судиться зі своєю екс-дружиною щодо питань опіки над дітьми та податків на майно.

Щоб вирішити суперечку, чоловік запропонував провести поєдинок на мечах. Офіційне клопотання про проведення поєдинку Остром подав до окружного суду округу Шелбі, пише The Guardian.

У клопотанні чоловік просить суд дати йому 12 тижнів — цього часу йому вистачить на купівлю меча. Не обійшлося і без лицарських вчинків: Остром запропонував, щоб з ним в дуель замість його колишньої дружини вступив її адвокат Меттью Хадсон. Представник захисту не оцінив цю ідею і сказав, що під час поєдинку можна отримати смертельні поранення. А це, на його думку, «переважує наслідки в порівнянні з податком на майно і питаннями опіки».

Остром додав, що поєдинки на мечах прямо не заборонені і не обмежені на території Сполучених Штатів Америки.

Суддя, вислухавши аргументи сторін, відмовився будь-що вирішувати найближчим часом, тому що обидві сторони порушили судовий регламент.

Як писав «Ракурс», раніше в США лікар «швидкої допомоги» вбив дружину за допомогою очних крапель заради страхової виплати. Чоловік додавав отруту в краплі для очей, тому смерть жінки була повільною і здалася природною.