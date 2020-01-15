Зловмисники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією податкової служби, фото: ТАСС

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Новопризначені посадовці Державної податкової служби (ДПС) сприяли низці «конвертаційно-транзитних» груп у виведенні значних сум грошей у тіньовий сектор економіки.

Розмір відповідних злочинних оборудок становив понад 500 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

Організатори схеми використовувались понад 300 підконтрольних їм фіктивно створених фірм, котрі шляхом проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

Оминати систему автоматизованого моніторингу, щоб ухилятися від сплати податків, їм допомагали несанкціоновані дії викритих спецслужбою податківців зі службовою інформацією.

За інформацією слідства, для реалізації цієї злочинної схеми, чиновники вступили у змову з власниками ІТ-підприємства, котре здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС й, відповідно, ознайомлене з алгоритмом роботи автоматизовних систем.

В результаті розробники систем захисту електронних інформаційних ресурсів ДПС створили можливість для здійснення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Зазначається, що у злочинній схемі були задіяні посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС, а також службовці ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно на хабарі викрили головного податківця Одеської області. Він пропонував співробітникові регіональної прокуратури щомісячні хабарі в обмін на ігнорування протиправної діяльності співробітників ДПС.