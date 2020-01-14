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Ракурс
На хабарі погорів головний податківець Одещини. Фото: chernivtsi.online

На хабарі погорів головний податківець Одещини

14 січ 2020, 08:10
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На хабарі спіймали виконувача обов’язків керівника Головного управління Державної податкової служби Одеської області.

Посадовця викрили у пропозиції і наданні 25 тис. дол. неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Детективи встановили, що податківець пропонував посадовцю прокуратури щомісяця платити хабар, а той в обмін повинен був не перешкоджати протиправної діяльності співробітників ДПС, пов’язаної з одержанням хабарів від підприємців, і не залучати податківців до відповідальності, у т. ч. кримінальної.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція або обіцянка посадовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а також надання такої вигоди, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Після цього інциденту керівник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що усуває все керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків. На власній сторінці у Facebook він написав, що анонсував початок повномасштабної перевірки керівного складу центрального апарату Податкової служби та її територіальних органів на предмет корупції та неправомірних дій стосовно підприємців.

Нагадаємо, у Львівській області керівник обласного комунального лісгосп підприємства організував схему з вимагання хабарів на Львівщині. Від керівників районних підрозділів держслужбовець вимагав хабарі. Йому систематично возили кошти від продажу лісу.

Джерело: Ракурс


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