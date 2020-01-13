Прорив труби біля Ocean Plaza: рятувальники винесли шістьох людей із будівлі, фото: ДСНС

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Прорив труби біля Ocean Plaza став причиною затоплення першого поверху торговельного центру.

Шістьох людей із будівлі винесли рятувальники. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За словами очевидців, гаряча вода з тепломережі потрапила у магазин «Ашан». Людей з приміщень евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення шістьох людей, зокрема одна жінка отримала опіки ніг.

Через прорив труби тепломережі зафіксовано підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього маршрутне таксі частково потрапило у яму. Співробітники евакуювали чотирьох пасажирів, а також трьох громадян із тролейбусу, який стояв поруч і опинився в паровій завісі.

Нагадаємо, трубу з окропом прорвало 13 січня біля станції метро «Либідська». Люди у торговельному центрі Ocean Plaza вибивали скло, щоб врятувалися. Повідомлялось, що більше 10 людей постраждали.