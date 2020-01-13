Обвинувальний акт щодо підозрюваного в організації теракту під Волновахою направили до суду.

Розслідування проти російського полковника, другого підозрюваного, українські правоохоронці призупинили. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розслідування проти громадянина РФ призупинене через його розшук. Інстанцією надано дозвіл на його затримання та доставку до суду.

За версією слідства, теракт вчинили бойовики «реактивного дивізіону «Ангели аду». Учасники незаконного збройного формування належать до структури 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу «ДНР. У повідомлені йдеться, що російський полковник є «командиром-куратором», безпосереднім керівником підрозділу.

Терористичний акт поблизу населеного пункту Волноваха зафіксовано 13 січня 2015 року. Тоді бойовики обстріляли блокпост українських військових. Внаслідок чого осколки від снарядів потрапили у пасажирський автобус. Загинули 12 пасажирів рейсового автобусу, поранення дістали 16 цивільних та двоє силовиків.

Раніше повідомлялось, що український спецназ захопив ворожого диверсанта в Донецькій області. Під час операції чотирьох бойовиків знищили, а одного взяли в полон для допиту.