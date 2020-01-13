Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Теракт во Волновахой: обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд, фото: Facebook

Теракт под Волновахой: обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд

13 янв 2020, 22:57
999

Обвинительный акт в отношении подозреваемого в организации теракта под Волновахой направили в суд.

Расследование в отношении российского полковника, второго подозреваемого, украинские правоохранители приостановили. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Расследование против гражданина РФ приостановлено из-за его розыска. Инстанцией предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд.

По версии следствия, теракт совершили боевики «реактивного дивизиона Ангелы ада». Участники незаконного вооруженного формирования входят в пятую отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса «ДНР. В сообщении говорится, что российский полковник является «командиром-куратором», непосредственным руководителем подразделения.

Террористический акт вблизи населенного пункта Волноваха зафиксирован 13 января 2015 года. Тогда боевики обстреляли блокпост украинских военных. В результате осколки от снарядов попали в пассажирский автобус. Погибли 12 пассажиров, ранения получили 16 гражданских и двое силовиков.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ захватил вражеского диверсанта в Донецкой области. Во время операции четверо боевиков были уничтожены, а еще одного взяли в плен для допроса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Предполагаемый организатор убийства Окуевой причастен к убийству директора Caparol — Нацполиция

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой также причастен к двум уже раскрытым полицией заказным убийствам. Речь идет об убийствах директора компании Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена

Правовые новости
16:24   13 янв