Теракт во Волновахой: обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд, фото: Facebook

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Обвинительный акт в отношении подозреваемого в организации теракта под Волновахой направили в суд.

Расследование в отношении российского полковника, второго подозреваемого, украинские правоохранители приостановили. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Расследование против гражданина РФ приостановлено из-за его розыска. Инстанцией предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд.

По версии следствия, теракт совершили боевики «реактивного дивизиона Ангелы ада». Участники незаконного вооруженного формирования входят в пятую отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса «ДНР. В сообщении говорится, что российский полковник является «командиром-куратором», непосредственным руководителем подразделения.

Террористический акт вблизи населенного пункта Волноваха зафиксирован 13 января 2015 года. Тогда боевики обстреляли блокпост украинских военных. В результате осколки от снарядов попали в пассажирский автобус. Погибли 12 пассажиров, ранения получили 16 гражданских и двое силовиков.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ захватил вражеского диверсанта в Донецкой области. Во время операции четверо боевиков были уничтожены, а еще одного взяли в плен для допроса.