В Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: Википедия

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Ракурс

Торговый центр Ocean Plaza затопило в Киеве.

Трубу с горячей водой прорвало на территории Голосеевского района. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Проезжую часть вблизи залило кипятком. Из торгового центра всех посетителей якобы эвакуировали. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как водой затопило весь первый этаж. Улицу затянуло паром.

Фонтан горячей воды бьет прямо из-под автомобиля Fiat, — говорится в сообщении.

Пользователи в Facebook называют событие «настоящим Сайлент Хиллом». Некоторые киевляне считают, что вероятнее всего жители этого района временно останутся без горячей воды и отопления.

Как довели до такого?, Настоящий «Сайлент Хилл», Коммунальщики спят уже, это ужасно, — заявили фоловеры.

Причину инцидента не называют. По предварительной информации, больше 10 человек пострадали. Люди выбивали стекла, чтобы спастись.

Ранее в Киеве произошла авария на улице Деловой, 6. По данным коммунальщиков, из-за повреждения трубопровода затопило улицу. Зафиксировано повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм.