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В Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: Википедия
В Киеве затопило ТРЦ Ocean Plaza (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131979-v-kieve-zatopilo-trc-ocean-plaza-foto.htmlРакурс
Торговый центр Ocean Plaza затопило в Киеве.
Трубу с горячей водой прорвало на территории Голосеевского района. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
Проезжую часть вблизи залило кипятком. Из торгового центра всех посетителей якобы эвакуировали. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как водой затопило весь первый этаж. Улицу затянуло паром.
Фонтан горячей воды бьет прямо из-под автомобиля Fiat, — говорится в сообщении.
Пользователи в Facebook называют событие «настоящим Сайлент Хиллом». Некоторые киевляне считают, что вероятнее всего жители этого района временно останутся без горячей воды и отопления.
Как довели до такого?, Настоящий «Сайлент Хилл», Коммунальщики спят уже, это ужасно, — заявили фоловеры.
Причину инцидента не называют. По предварительной информации, больше 10 человек пострадали. Люди выбивали стекла, чтобы спастись.
Ранее в Киеве произошла авария на улице Деловой, 6. По данным коммунальщиков, из-за повреждения трубопровода затопило улицу. Зафиксировано повреждение магистрального трубопровода диаметром 400 мм.
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