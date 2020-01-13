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Власти Северной Ирландии разрешили однополые браки, фото: Kurt Löwenstein Educational Center International Team

Власти Северной Ирландии разрешили однополые браки

13 янв 2020, 21:52
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Однополые браки официально можно регистрировать в Северной Ирландии.

С 13 января разрешено оформлять соответствующие процедуры. Об этом сообщает ВВС.

Первые церемонии запланировали в феврале. На этой британской территории признают браки пар, вступивших в брак в других странах.

Чиновники заявляют, что граждане, которые находятся в гражданском браке, пока не смогут его узаконить. Над переоформлением гражданского партнерства и определением роли церкви в однополых браках работают сотрудники Офиса Северной Ирландии.

Местные власти также приняли еще одно решение относительно гетеросексуальных пар. Таким гражданам разрешили вступать в гражданский брак.

Однополые браки разрешены в Великобритании с 2014 года. Ранее это решение было принято в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Напомним, в мае впервые в Азии позволили законно заключать однополые браки. Революционное для региона решение было принято в Тайване.


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