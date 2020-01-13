Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинец пытался вывезти 55 кг янтаря в ЕС, фото: flickr
Украинец пытался вывезти 55 кг янтаря в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131977-ukrainec-pytalsya-vyvezti-55-kg-yantarya-v-es-foto-video.htmlРакурс
Янтарь пытался вывезти в Европейский Союз украинец.
Нарушитель незаконно транспортировал 55 кг «солнечного камня», его задержали. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Тайник мужчина обустроил между багажным отделением микроавтобуса и пассажирским салоном. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска «Порубное» на украинском-румынской границе правоохранители провели задержание.
Сотрудники рассказали, что товар нашли во время углубленного осмотра. Транспортное средство направлялось на выезд из Украины. Им управлял 31-летний житель Черновицкой области.
Камни янтаря были «заботливо расфасованы» в пять опломбированных мешочков. Вес каждого из них достигал от 7 до 13 кг.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Янтарь изъяли установленным порядком. Сумму оценки не объявляли.
Напомним, в декабре на границе с Польшей у граждан Украины конфисковали рекордную партию янтаря. Двое украинцев перевозили 103 кг товара.
Загрузка...