Украинец пытался вывезти 55 кг янтаря в ЕС, фото: flickr

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Ракурс

Янтарь пытался вывезти в Европейский Союз украинец.

Нарушитель незаконно транспортировал 55 кг «солнечного камня», его задержали. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Тайник мужчина обустроил между багажным отделением микроавтобуса и пассажирским салоном. Во время проверки транспортного средства в пункте пропуска «Порубное» на украинском-румынской границе правоохранители провели задержание.

Сотрудники рассказали, что товар нашли во время углубленного осмотра. Транспортное средство направлялось на выезд из Украины. Им управлял 31-летний житель Черновицкой области.

Камни янтаря были «заботливо расфасованы» в пять опломбированных мешочков. Вес каждого из них достигал от 7 до 13 кг.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Янтарь изъяли установленным порядком. Сумму оценки не объявляли.

Напомним, в декабре на границе с Польшей у граждан Украины конфисковали рекордную партию янтаря. Двое украинцев перевозили 103 кг товара.