Українець намагався вивезти 55 кг бурштину до ЄС, фото: flickr

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Бурштин намагався вивезти до Європейського Союзу українець.

Порушник незаконно транспортував 55 кг «сонячного каміння», його затримали. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Схованку чоловік облаштував між багажним відділенням мікроавтобуса і пасажирським салоном. Під час перевірки транспортного засобу у пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, правоохоронці провели затримання.

Співробітники розповіли, що товар знайшли під час поглибленого огляду. Транспортний засіб прямував на виїзд з української території. Ним керував 31-літній мешканець Чернівецької області.

Каміння бурштину було «дбайливо розфасоване» у п’ять опломбованих мішечків. Вага кожного з них сягала від 7 до 13 кг.

Встановлюються обставини події. Бурштин вилучили встановленим порядком. Суму оцінки не оголошували.

Нагадаємо, у грудні на кордоні з Польщею в громадян України конфіскували рекордну партію бурштину. Двоє українців перевозили 103 кг товару.