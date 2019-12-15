На кордоні з Польщею в українців конфісковано рекордну партію бурштину, фото: Max Pixel

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Рекордну партію бурштину конфісковано на кордоні з Польщею.

Двоє українців перевозили 103 кг товару. Про це повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Вартість «сонячного каменю» — 50 тис. євро. Бурштин намагались переправити через кордон.

Прикордонники встановили, що окрім бурштину зловмисники намагались ввезти у країни Європейського Союзу 4 тис. пачок цигарок. Орієнтовна вартість — 13 тис. євро.

Інцидент трапився на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Порушники переправили товари на польський берег річки Західний Буг.

Після затримання польські прикордонники передали чоловіків українським колегам. Польська сторона повідомила, що конфіскована партія бурштину є найбільшою за рік.

Раніше український уряд запропонував заборонити експорт сирцю і криміналізувати нелегальний вивіз бурштину. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що це змінить негативну тенденцію, яка склалась на ринку.