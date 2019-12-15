На границе с Польшей в украинцев конфисковали рекордную партию янтаря, фото: Max Pixel

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Рекордная партия янтаря конфискована на границе с Польшей.

Двое украинцев перевозили 103 кг товара. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Стоимость «солнечного камня» — 50 тыс. евро. Янтарь пытались переправить через границу.

Пограничники установили, что кроме янтаря злоумышленники пытались ввезти в страны Европейского Союза 4 тыс. пачек сигарет. Ориентировочная стоимость — 13 тыс. евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Нарушители переправили товары на польский берег реки Западный Буг.

После задержания польские пограничники передали мужчин украинским коллегам. Польская сторона сообщила, что конфискованная партия янтаря является крупнейшей в этом году.

Ранее украинское правительство предложило запретить экспорт сырца и криминализировать нелегальный вывоз янтаря. Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что это изменит негативную тенденцию, которая сложилась на рынке.