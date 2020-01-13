На Львовщине главного лесника поймали на взятке, фото: piqsels

https://racurs.ua/n131976-na-lvovschine-glavnogo-lesnika-poymali-na-vzyatke-foto.html

Ракурс

Схему по вымогательству взяток на Львовщине организовал глава областного коммунального лесхоз предприятия.

Чиновник «обложил данью» подчиненных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

От руководителей районных подразделений госслужащий требовал взятки. Ему систематически возили средства от продажи леса.

Ежемесячно руководители дочерних предприятий должны были «передавать» для него ориентировочно 30−40 тыс грн. Деньги они получали за счет незаконной реализации древесины. Задержали главного фигуранта и подчиненного во время передачи 17,8 тыс грн и 300 дол. очередного ежемесячного «транша».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Событие расследуется Нацполицией под процессуальным руководством региональной прокуратуры. Причастность других лиц устанавливается.

Напомним, в декабре прокуратура Львовщины зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах. На 6 объектах в рамках спецоперации провели обыски.