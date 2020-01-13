Изменения в Конституцию: комитет рекомендует Раде проголосовать реформу децентрализации

Верховная Рада. Фото: DW

https://racurs.ua/n131967-izmeneniya-v-konstituciu-komitet-rekomenduet-rade-progolosovat-reformu-decentralizacii.html

Ракурс

Реформа децентрализации предполагает внесение изменений в Конституцию. Сегодня, 13 января, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрел законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины», который был разработан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комитет рекомендовал Верховной Раде включить данный законопроект в повестку дня парламента, сообщает «Страна».

Комитет состоит из 28 нардепов, но сегодня на заседании комитета присутствовал 21 депутат. За вынесение законопроекта на голосование в парламент проголосовали 15 нардепов, четверо депутатов проголосовали против данной рекомендации и еще два депутата воздержались.

Также было принято решение передать законопроект на рассмотрение в Конституционный суд Украины (КСУ).

Как известно, для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо, чтобы парламент одобрил направление законопроекта в КСУ. Если КСУ сделает положительный вывод, то в парламенте на одной сессии необходимо набрать 226 голосов, а затем на второй — не менее 300. И лишь после этого станет возможным проведение первых местных выборов глав общин, окружных, областных советов в полном соответствии с новой реформой о децентрализации.

Офис Президента доработал нормы, которые вызвали непонимание в обществе. В случае реализации закона в предложенной редакции он изменит административно-территориальное устройство и систему местного самоуправления.

Как ранее писал «Ракурс», в середине декабря 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации. Законопроект определен как неотложный.