Зміни до Конституції: комітет рекомендує Раді проголосувати реформу децентралізації

Верховна Рада. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n131967-zminy-do-konstytuciyi-komitet-rekomenduie-radi-progolosuvaty-reformu-decentralizaciyi.html

Ракурс

Реформа децентралізації передбачає внесення змін до Конституції. Сьогодні, 13 січня, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув законопроект № 2598 «Про внесення змін до Конституції України», який був розроблений президентом України Володимиром Зеленським.

Комітет рекомендував Верховній Раді включити даний законопроект до порядку денного парламенту, повідомляє «Страна».

Комітет складається із 28 нардепів, але сьогодні на засіданні комітету був присутній 21 депутат. За винесення законопроекту на голосування в парламент проголосували 15 нардепів, четверо депутатів проголосували проти цієї рекомендації і ще двоє депутатів утрималися.

Також було прийнято рішення передати законопроект на розгляд до Конституційного суду України (КСУ).

Як відомо, для внесення змін до Конституції України необхідно, щоб парламент схвалив направлення законопроекту до КСУ. Якщо КСУ зробить позитивний висновок, то в парламенті на одній сесії необхідно набрати 226 голосів, а потім на другій — не менше 300. І лише після цього стане можливим проведення перших місцевих виборів голів громад, окружних, обласних рад у повній відповідності з новою реформою про децентралізацію.

Офіс Президента доопрацював норми, які викликали непорозуміння у суспільства. У разі реалізації закону в запропонованій редакції він докорінно змінить адміністративно-територіальний устрій та систему місцевого самоврядування.

Як раніше писав «Ракурс», у середині грудня 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про децентралізацію. Законопроект визначений як невідкладний.