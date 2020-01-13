Схему з вимагання хабарів на Львівщині організував очільник обласного комунального лісгосп підприємства.

Чиновник «обклав даниною» підлеглих. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Від керівників районних підрозділів держслужбовець вимагав хабарі. Йому систематично возили кошти від продажу лісу.

Щомісяця керівники дочірніх підприємств мали «передавати» для нього орієнтовно 30−40 тис грн. Гроші вони отримували за рахунок незаконної реалізації деревини. Затримали головного фігуранта та підлеглого під час передачі 17,8 тис грн та 300 дол. чергового щомісячного «траншу».

Правоохоронці встановлюють усі обставини. Подія розслідується Нацполіцією за процесуального керівництва регіональної прокуратури. Причетність інших осіб встановлюється.

Нагадаємо, у грудні прокуратура Львівщини зафіксувала факти зловживань на шахтах. На 6 об'єктах в рамках спецоперації провели обшуки.