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Влада Північної Ірландії дозволила одностатеві шлюби, фото: Kurt Löwenstein Educational Center International Team

Влада Північної Ірландії дозволила одностатеві шлюби

13 січ 2020, 21:52
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Одностатеві шлюби офіційно можна реєструвати у Північній Ірландії.

З 13 січня дозволено оформлювати відповідні процедури. Про це повідомляє ВВС.

Перші церемонії заплановано у лютому. На цій британській території визнають шлюби пар, які одружилися в інших країнах.

Чиновники заявляють, що громадяни, які перебувають у цивільному шлюбі, поки не зможуть його узаконити. Над переоформленням цивільного партнерства та визначенням ролі церкви в одностатевих шлюбах працюватимуть співробітники Офісу Північної Ірландії.

Місцева влада також прийняла ще одне рішення стосовно гетеросексуальних пар. Таким громадянам дозволили вступати в цивільний шлюб.

Одностатеві шлюби дозволено у Великій Британії з 2014 року. Це рішення було прийнято в Англії, Шотландії та Уельсі.

Нагадаємо, у травні вперше в Азії дозволили законно укладати одностатеві шлюби. Революційне для регіону рішення було прийнято в Тайвані.


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