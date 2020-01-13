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Влада Північної Ірландії дозволила одностатеві шлюби, фото: Kurt Löwenstein Educational Center International Team
Влада Північної Ірландії дозволила одностатеві шлюбиhttps://racurs.ua/ua/n131978-vlada-pivnichnoyi-irlandiyi-dozvolyla-odnostatevi-shluby.htmlРакурс
Одностатеві шлюби офіційно можна реєструвати у Північній Ірландії.
З 13 січня дозволено оформлювати відповідні процедури. Про це повідомляє ВВС.
Перші церемонії заплановано у лютому. На цій британській території визнають шлюби пар, які одружилися в інших країнах.
Чиновники заявляють, що громадяни, які перебувають у цивільному шлюбі, поки не зможуть його узаконити. Над переоформленням цивільного партнерства та визначенням ролі церкви в одностатевих шлюбах працюватимуть співробітники Офісу Північної Ірландії.
Місцева влада також прийняла ще одне рішення стосовно гетеросексуальних пар. Таким громадянам дозволили вступати в цивільний шлюб.
Одностатеві шлюби дозволено у Великій Британії з 2014 року. Це рішення було прийнято в Англії, Шотландії та Уельсі.
Нагадаємо, у травні вперше в Азії дозволили законно укладати одностатеві шлюби. Революційне для регіону рішення було прийнято в Тайвані.
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