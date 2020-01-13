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У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: Вікіпедія

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza (ФОТО, ВІДЕО)

13 січ 2020, 22:21
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Торговельний центр Ocean Plaza затопило у Києві.

Трубу з гарячою водою прорвало на території Голосіївського району. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

Проїжджу частину поблизу затопило окропом. Із торговельного центру усіх відвідувачів нібито евакуювали. На світлинах, які опубліковано у соцмережах, видно, як водою затопило увесь перший поверх. Вулицю затягнуло парою.

Фонтан гарячої води б'є прямо з-під автомобіля Fiat, — йдеться у повідомленні.

Користувачі у Facebook називають подію «справжнім «Сайлент Хіллом». Деякі кияни вважають, що ймовірніше жителі цього району тимчасово залишаться без гарячої води та опалення.

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: ДСНС

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: ДСНС

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: ДСНС

Як до такого допустили?, Справжній «Сайлент Хілл», Комунальники сплять вже, Це жахливо, — заявили фоловери.

Причину інциденту не називають. За попередньою інформацією, більше 10 людей постраждали. Люди вибивали скло, щоб врятувалися.

Раніше у Києві сталась аварія на вулиці Діловій, 6. За даними комунальників, через пошкодження трубопроводу затопило вулицю. Зафіксовано пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400 мм.


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