У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131979-u-kyievi-zatopylo-trc-ocean-plaza-foto-video.html

Ракурс

Торговельний центр Ocean Plaza затопило у Києві.

Трубу з гарячою водою прорвало на території Голосіївського району. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

Проїжджу частину поблизу затопило окропом. Із торговельного центру усіх відвідувачів нібито евакуювали. На світлинах, які опубліковано у соцмережах, видно, як водою затопило увесь перший поверх. Вулицю затягнуло парою.

Фонтан гарячої води б'є прямо з-під автомобіля Fiat, — йдеться у повідомленні.

Користувачі у Facebook називають подію «справжнім «Сайлент Хіллом». Деякі кияни вважають, що ймовірніше жителі цього району тимчасово залишаться без гарячої води та опалення.

Як до такого допустили?, Справжній «Сайлент Хілл», Комунальники сплять вже, Це жахливо, — заявили фоловери.

Причину інциденту не називають. За попередньою інформацією, більше 10 людей постраждали. Люди вибивали скло, щоб врятувалися.

Раніше у Києві сталась аварія на вулиці Діловій, 6. За даними комунальників, через пошкодження трубопроводу затопило вулицю. Зафіксовано пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 400 мм.