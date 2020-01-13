Прорыв трубы возле Ocean Plaza: спасатели вынесли шестерых человек из здания, фото: ГСЧС

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Прорыв трубы возле Ocean Plaza стал причиной затопления первого этажа торгового центра.

Шестерых человек из здания вынесли спасатели. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам очевидцев, горячая вода из теплосети попала в магазин «Ашан». Людей из помещений эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения шестерых человек, в том числе одна женщина получила ожоги ног.

Из-за прорыва трубы теплосети зафиксирован подмыв асфальтового покрытия. В результате маршрутное такси частично попало в яму. Из транспортного средства сотрудники эвакуировали четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

Напомним, трубу с кипятком прорвало 13 января у станции метро «Лыбидская». Люди в торговом центре Ocean Plaza выбивали стекла, чтобы спастись. Сообщалось, что более 10 человек пострадали.