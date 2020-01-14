На взятке погорел главный налоговик Одесской области. Фото: chernivtsi.online

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Ракурс

На взятке попался исполняющий обязанности руководителя Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.

Чиновника уличили в предложении и предоставлении 25 тыс. долл. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Детективы установили, что налоговик предлагал должностному лицу прокуратуры ежемесячно платить взятку, а тот в обмен должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т. ч. уголовной.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ей или третьему лицу неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

После этого инцидента руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что устраняет все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей. На собственной странице в Facebook он написал, что анонсировал начало полномасштабной проверки руководящего состава центрального аппарата службы и ее территориальных органов на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

Напомним, во Львовской области руководитель областного коммунального лесхоз предприятия организовал схему по вымогательству взяток на Львовщине. От руководителей районных подразделений госслужащий требовал взятки. Ему систематически возили деньги от продажи леса.