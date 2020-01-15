Злоумышленники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией налоговой службы, фото: ТАСС

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Новоназначенные должностные лица Государственной налоговой службы (ГНС) способствовали ряду «конвертационно-транзитных» групп в выводе крупных сумм денег в теневой сектор экономики.

Размер соответствующих преступных сделок составил более 500 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы схемы использовались более 300 подконтрольных им фиктивно созданных фирм, которые путем проведения бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

Обходить систему автоматизированного мониторинга, чтобы уклоняться от уплаты налогов, им помогали несанкционированные действия разоблаченных спеслужбой работников ГНС со служебной информацией.

По информации следствия, для реализации этой преступной схемы, чиновники вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, которое осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и, соответственно, было ознакомлено с алгоритмом работы автоматизовних систем.

В результате разработчики систем защиты электронных информационных ресурсов ГНС создали возможность для совершения незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Отмечается, что в преступной схеме были задействованы должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС, а также служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Проводятся следственные действия.

Напомним, недавно на взятке разоблачили главного налоговика Одесской области. Он предлагал сотруднику региональной прокуратуры ежемесячные взятки в обмен на игнорирование противоправной деятельности сотрудников ДПС.