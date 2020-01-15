Дмитрий Дубилет. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n132092-zarplaty-ministrov-ejemesyachno-budut-publikovatsya-kabminom-dubilet.html

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Зарплаты украинских министров и их заместителей будет ежемесячно публиковать Кабмин. Данное решение было принято после скандальных публикаций в СМИ о размерах зарплат украинских высокопоставленных чиновников.

Такое заявление сделал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время сегодняшнего брифинга.

Дубилет заявил, что в последнее время СМИ и общество уделяют особое внимание информации о размере зарплат украинских топ-чиновников. Кабмину приходится постоянно отвечать на запросы СМИ относительно зарплат министров и их заместителей, поэтому в правительстве решили ежемесячно публиковать сведения о доходах высокопоставленных чиновников.

Дубилет уточнил, что информация о декабрьских зарплатах министров, появившаяся в СМИ, не совсем точная, так как под конец года чиновники получили премии сразу за несколько месяцев. Средняя же месячная зарплата министров составляет от 40 до 80 тыс. грн.

Дубилет заявил, что премьер-министр Украины в среднем ежемесячно получает около 61 тыс. грн зарплаты на руки. Министр культуры Владимир Бородянский, который в декабре получил 91 тыс. грн, за четыре последних месяца в среднем получал по 37,8 тыс. грн зарплаты.

Дубилет добавил, что зарплаты госслужащих по всей вертикале должны быть прозрачными, четкими и понятными, так как начисление огромных надбавок и премий вызывает много вопросов у общества.