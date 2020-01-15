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Ракурс
Рокировка Путина: Медведев с правительством уходит в отставку

Рокировка Путина: Медведев с правительством уходит в отставку

15 янв 2020, 16:45
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Российское правительство ушло в отставку в полном составе, но продолжит исполнять свои обязанности до назначения новых министров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным после объявления традиционного послания последнего к Федеральному собранию.

В обращении Путин анонсировал внесении изменений в Конституцию России. По его словам, такие решения «внесут существенные изменения в баланс власти». Отставка нынешнего правительства якобы позволит президенту принимать все необходимые решения в условиях перераспределения властных полномочий президента и парламента.

По предварительной информации, Путин предлагает создать должность заместителя председателя Совета безопасности России и отдать ее Медведеву. В то же время в Совете Федерации уже заявили, Медведеву по сути отойдут полномочия вице-премьера.

Ранее сегодня Путин предложил законодательные изменения, которые усиливают полномочия Государственной думы РФ и правительства, но ослабляют значение президента. Это может свидетельствовать о том, что на пятый президентский срок после 2024 года он не пойдет. Есть предположение, что он снова переместится в премьерское кресло, как в 2008 году, и сможет дальше управлять Россией.

В то же время, согласно изменениям Путина, возрастает роль Госдумы в управлении страной и, соответственно, парламентских выборов в РФ, которые запланированы на осень 2021 года. Возможно, что Медведев возглавит властную команду на этих выборах в Госдуму.

Сами россияне неоднозначно отреагировали на заявление Медведева. В соцсетях фоловеры смеются над решением главы правительства.

Медведев объявил об отставке правительства РФ после послания Путина, фото: Twitter

Медведев объявил об отставке правительства РФ после послания Путина, фото: Twitter

Медведев объявил об отставке правительства РФ после послания Путина, фото: Twitter

Медведева назначили премьер-министром России в мае 2018 года. Это произошло после победы Путина на выборах президента. В 2008—2012 годах Медведев занимал пост президента РФ, а Путин был премьером.

Как ранее сообщал «Ракурс», Путин хочет убрать из Конституции РФ оговорки о том, что одно лицо не может быть президентом дважды подряд, а взамен оставить формулировку о «двух сроках». Кроме этого, Путин предлагает ввести новые требования к кандидату в президенты: постоянное проживание на территории РФ в течение 25 лет, а также отсутствие вида на жительство в другом государстве когда-либо прежде.

Источник: Ракурс


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