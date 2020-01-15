Путин меняет Конституцию: его преемнику урежут полномочия. Фото: ТАСС

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Конституция России может быть изменена в скором времени. Президент страны-агрессора Владимир Путин предложил расширить полномочия Государственной думы РФ за счет урезания президентских. Но СМИ отмечают, что ограничены будут полномочия не Путина, а его будущего преемника.

Согласно предложенным изменениям, Госдума РФ сможет назначать премьер-министра и всех членов правительства (сейчас это делает президент), которые смогут занимать должности максимум два срока подряд. Об этом Путин заявил сегодня в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

Однако полного перехода к парламентской республике не будет. Президенту России оставят возможность назначать руководителей силовых структур, но только после консультаций с Советом Федерации.

Вследствие таких изменений Конституции РФ преемники Путина, который может покинуть пост в 2024 году, будут иметь намного меньше полномочий, чем нынешний президент, а возможности российского парламента и правительства увеличатся, пишет The Independent.

Также Путин предложил усилить роль возглавляемого им Государственного совета РФ, вероятно, дабы использовать его для удержания власти после ухода с должности президента России.

Изменения в Конституцию России могут вынести на референдум.

Напомним, в декабре во время своей ежегодной пресс-конференции Путин предложил отменить закрепленную в Конституции РФ «оговорку» о том, что президент не может занимать эту должность более двух сроков подряд.