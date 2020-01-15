Гончарук: Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете

Алексей Гончарук, фото: социальные сети

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Доступ к интернету украинцы смогут даже во время полета в самолете.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в своем Telegram-канале по результатам сегодняшнего заседания правительства.

Также Гончарук по словам, что сегодня было принято решение, призванное уменьшить коррупцию в сфере мобильной связи — частоты, предназначенные для мобильных сетей нового поколения 5G будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.

Расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах, — убежден премьер.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство разработало новые критерии проверок предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, призванные повысить безопасность украинцев и сократить количество визитов чиновников на предприятия.

Так, теперь большое количество нарушений правил дорожного движения может ускорить проведение проверки предприятия.