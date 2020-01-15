«Шумахерам» приготовиться: Кабмин разработал новые критерии проверок перевозчиков, фото — "Киев оперативный"

https://racurs.ua/n132072-shumaheram-prigotovitsya-kabmin-razrabotal-novye-kriterii-proverok-perevozchikov.html

Ракурс

Кабинет министров Украины разработал новые критерии проверок предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Как сообщил премьер Алексей Гончарук, правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок, целью которого будет повышение безопасности и одновременно сокращение количества визитов чиновников на предприятия.

Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок, — написал в своем Телеграм-канале руководитель Кабмина по результатам сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в длинный список проверок. Согласно нового положения, контролирующие службы сначала будут проверять тех перевозчиков, в автопарке которых имеются переоборудованные транспортные средства, а также предприятия, допустившие наибольшее количество нарушений правил дорожного движения, режима труда и отдыха водителей.

«Ракурс» сообщал, что в Украине повысили штрафы для водителей за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел. За первое нарушение водителя будут штрафовать на 510 грн, а за повторное в течение года — на 850 грн.