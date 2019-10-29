Новости Украины

В Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресел: подробности. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128730-v-ukraine-vveli-shtrafy-za-perevozku-detey-bez-avtokresel-podrobnosti.html

Ракурс

Штрафы для водителей за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел ввели в Украине. Сегодня соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Его поддержали 332 народных избранника.

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За первое нарушение водителя будут штрафовать на 510 грн, а за повторное в течение года — на 850 грн. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как говорится в описании законопроекта, в автомобиле без автокресла запрещено перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет. Кроме того, детей до 16 лет запрещено перевозить на переднем сидении, организованные группы детей — в темное время суток.

По данным авторов законопроекта, в Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что установленные детские автомобильные кресла снижают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, и еще на 54−80% детей.

Напомним, что власти Киева начали бороться с пробками и массовыми нарушениями правил дорожного движения. В частности, началось регулярное измерение городского трафика, а патрульная полиция в столице выписала в течение пяти дней 2 тыс. штрафов на 1 млн грн за въезд на полосы общественного транспорта.