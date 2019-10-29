Новини України

В Україні ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісел: подробиці. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128730-v-ukrayini-vvely-shtrafy-za-perevezennya-ditey-bez-avtokrisel-podrobyci.html

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Штрафи для водіїв за перевезення дітей в автомобілях без спеціальних крісел ввели в Україні. Сьогодні відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 332 народних обранця.

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За перше порушення водія штрафуватимуть на 510 грн, а за повторне протягом року — на 850 грн. Закон набуде чинності на наступний день після офіційного опублікування.

Як говориться в описі законопроекту, в автомобілі без автокрісла заборонено перевозити дітей, зростом менше 145 см або віком до 12 років. Крім того, дітей до 16 років заборонено перевозити на передньому сидінні, а організовані групи дітей — в темний час доби.

За даними авторів законопроекту, у Всесвітній організації охорони здоров’я прийшли до висновку, що встановлені дитячі автомобільні крісла знижують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70%, і ще на 54 minus 80% дітей.

Нагадаємо, що влада Києва почали боротися з пробками і масовими порушеннями правил дорожнього руху. Зокрема, розпочався Регулярний вимір міського трафіку, а патрульна поліція столиці виписала протягом п’яти днів 2 тис. штрафів на 1 млн грн за в’їзд на смуги громадського транспорту.