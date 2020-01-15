«Шумахерам» приготуватися: Кабмін розробив нові критерії перевірок перевізників, фото — "Київ оперативний"

https://racurs.ua/ua/n132072-shumaheram-prygotuvatysya-kabmin-rozrobyv-novi-kryteriyi-perevirok-pereviznykiv.html

Ракурс

Кабінет міністрів України розробив нові критерії перевірок підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення.

Як повідомив прем'єр Олексій Гончарук, уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок, який має на меті підвищити безпеку і водночас скоротити кількість візитів чиновників на підприємства.

Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок, — написав у своєму Телеграм-каналі керівник Кабміну за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

За його словами, раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у довгий список перевірок. Відповідно до нового положення, контролюючі служби спочатку перевірятимуть тих перевізників, в автопарку яких є переобладнані транспортні засоби, а також підприємства, які припустилися найбільшої кількості порушень правил дорожнього руху, режиму праці та відпочинку водіїв.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні підвищили штрафи для водіїв за перевезення дітей в автомобілях без спеціальних крісел. За перше порушення водія штрафуватимуть на 510 грн, а за повторне протягом року — на 850 грн.