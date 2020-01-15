Канада і Німеччина розкритикували децентралізацію Зеленського. Фото: Факти

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Ракурс

Децентралізація влади в Україні стала предметом стурбованості низки країн. Так, посольства Канади та Німеччини виступили з заявами, в яких висловили стурбованість у зв’язку з можливим ухваленням законопроекту № 2598 про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Німецьке посольство в Україні заявило, що ці зміни мають зміцнювати права громад, а вказаний проект закону не відповідає цій вимозі. Також у Німеччині вважають, що такі зміни повинні вноситися зважено і якість роботи важливіша за швидкість ухвалення документа. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

Також своє негативне ставлення до законопроекту про децентралізацію влади висловило канадське посольство в Україні. Там вважають, що запропонований законопроект № 2598 обмежує демократичні процеси, йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Канада також закликала провести всеосяжні громадські консультації щодо нового проекту закону.

Зазначимо, сьогодні парламент має намір розглянути направлення проекту закону про децентралізацію влади в Україні на розгляд Конституційного суду.

Як писав «Ракурс», 13 січня профільний парламентський комітет рекомендував парламенту проголосувати за реформу децентралізації, яка має докорінно змінити адміністративно-територіальний устрій і систему місцевого самоврядування у країні.