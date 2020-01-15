Убивство Шеремета: суд розглядає клопотання про звільнення Дугарь з-під домашнього арешту, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n132070-ubyvstvo-sheremeta-sud-rozglyadaie-klopotannya-pro-zvilnennya-dugar-z-pid-domashnogo-areshtu.html

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Печерський районний суд Києва 15 січня розглядає клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу підозрюваній по справі Павла Шеремета. Захист просить суд звільнити з-під домашнього арешту військового медика Яну Дугарь.

Уранці судді надали прокурорам час для ознайомлення з клопотанням адвокатів про зміну запобіжного заходу. Тиждень тому, 8 січня, Київський апеляційний суд залишив Дугарь під цілодобовим домашнім арештом.

Запобіжний захід для двох інших фігурантів справи (Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко) також не змінився, вони перебуватимуть у СІЗО до 8 лютого 2020 року.

Про затримання Антоненка, Кузьменко та Дугарь стало відомо 12 грудня. Поліція затримала їх й оголосила підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року.