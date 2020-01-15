Убийство Шеремета: суд рассматривает ходатайство об освобождении Дугарь из-под домашнего ареста, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n132070-ubiystvo-sheremeta-sud-rassmatrivaet-hodataystvo-ob-osvobojdenii-dugar-translyaciya.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева 15 января рассматривает ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемой по делу Павла Шеремета. Защита просит суд освободить из-под домашнего ареста военного медика Яну Дугарь.

Утром судьи предоставили прокурорам время для ознакомления с ходатайством адвокатов об изменении меры пресечения. Неделю назад, 8 января, Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под круглосуточным домашним арестом.

Мера пресечения для двух других фигурантов дела (Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко) также не изменилась, они будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

О задержании Антоненко, Кузьменко и Дугарь стало известно 12 декабря. Полиция задержала их и объявила подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.