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Убийство Шеремета: суд рассматривает ходатайство об освобождении Дугарь из-под домашнего ареста, фото — Радио Свобода

Убийство Шеремета: суд рассматривает ходатайство об освобождении Дугарь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 янв 2020, 13:04
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Печерский районный суд Киева 15 января рассматривает ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемой по делу Павла Шеремета. Защита просит суд освободить из-под домашнего ареста военного медика Яну Дугарь.

Утром судьи предоставили прокурорам время для ознакомления с ходатайством адвокатов об изменении меры пресечения. Неделю назад, 8 января, Киевский апелляционный суд оставил Дугарь под круглосуточным домашним арестом.

Мера пресечения для двух других фигурантов дела (Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко) также не изменилась, они будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

О задержании Антоненко, Кузьменко и Дугарь стало известно 12 декабря. Полиция задержала их и объявила подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.

Источник: Ракурс


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Убийство Шеремета: суд рассматривает ходатайство об освобождении Дугарь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Печерский райсуд Киева рассматривает новое ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемой по делу Павла Шеремета. Защита просит суд освободить из-под домашнего ареста военного медика Яну Дугарь

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