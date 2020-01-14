Убийство Шеремета: возле офиса Зеленского собирают подписи с требованием «не шить дело белыми нитками», фото — Фейсбук-сообщество "Белая нить. Хватит шить"

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Возле здания Офиса президента в Киеве 14 января собирают подписи под письмами к главе государства, в которых требуют «не шить белыми нитками» дело об убийстве Павла Шеремета.

Люди, пришедшие на Банковую, требуют от Зеленского справедливого расследования относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых ровно месяц назад, 14 декабря 2019 года, задержала полиция, а впоследствии арестовали суды.

Инициативная группа, состоящая из родных, друзей, собратьев и неравнодушных граждан решила сделать очередную попытку донести наши переживания к президенту, — говорится в сообщении в Фейсбук-сообществе «Белыми нитками. Хватит шить!».

В письмах, адресованных Зеленскому, от него требуют «подтвердить, что он является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина». Активисты призывают оставить подпись в защиту «прав незаконно заключенных и для будущего честного правосудия в Украине».

Андрей Антоненко, ветеран АТО и музыкант, которого следствие подозревает в организации убийства журналиста Шеремета летом 2016 года в Киеве, будет оставаться в СИЗО как минимум до 8 февраля текущего года. Апелляционный суд Киева 10 декабря оставил без изменений меру пресечения подозреваемому, принятую судом первой инстанции в декабре. Ходатайство о взятии Антоненко на поруки также было отклонено.

В деле фигурируют волонтеры и медики, в том числе детский хирург Юлия Кузьменко, которая также находится под стражей. 8 января Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под круглосуточного домашнего ареста Яну Дугарь.