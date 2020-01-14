Убивство Шеремета: біля офісу Зеленського збирають підписи з вимогою «не шити справу білими нитками», фото — Фейсбук-спільнота "Біла нитка. Досить шити"

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Біля будівлі Офісу президента у Києві 14 січня збирають підписи під листами до глави держави, у яких вимагають «не шити білими нитками» справу про вбивство Павла Шеремета.

Люди, що прийшли на Банкову, вимагають в Зеленського справедливого розслідування щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких рівно місяць тому, 14 грудня 2019 року, затримала поліція, а згодом арештували суди.

Ініціативна група, що складається з рідних, друзів, побратимів та небайдужих громадян вирішила зробити чергову спробу донести наші переживання до президента, — йдеться у повідомленні у Фейсбук-спільноті «Білими нитками. Досить шити!».

У листах, адресованих Зеленському, від нього вимагають «підтвердити, що він є гарантом Конституції, законності та прав людини в європейській державі Україна». Активісти закликають охочим залишити підпис на захист «прав незаконно ув’язнених та задля майбутнього чесного правосуддя в Україні».

Андрій Антоненко, ветеран АТО і музикант, якого слідство підозрює в організації вбивства журналіста Шеремета влітку 2016 року в Києві, залишатиметься в СІЗО щонайменше до 8 лютого поточного року. Апеляційний суд Києва 10 січня залишив без змін запобіжний захід підозрюваному, ухвалений судом першої інстанції у грудні. Клопотання про взяття Антоненка на поруки також було відхилено.

У справі фігурують волонтери і медики, у тому числі дитячий хірург Юлія Кузьменко, яка також перебуває під вартою. 8 січня Апеляційний суд Києва відмовився відпустити з-під цілодобового домашнього арешту Яну Дугарь.