Рынок земли: Рада не рассмотрит законопроект до 17 января, фото: pixabay

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Ракурс

Закон о рынке земли в Верховной Раде не станут рассматривать до 17 января.

Александр Корниенко, заместитель председателя фракции «Слуга народа», сообщил, что на этой сессионной неделе вопрос не планируют обсуждать. Депутат в комментарии журналистам «Интерфакс-Украина» рассказал подробности.

Корниенко отметил, что коллеги обеспокоены процедурой. Многие из депутатов не согласны с некоторыми нюансами.

Я не думаю, что на этой неделе будет, — заявил он.

Планы по рассмотрению законопроекта о рынке земли народным избранникам не позволили реализовать представители отдельных ассоциаций аграриев и политических партий. Они организовали акцию протеста с требованием не рассматривать закон о рынке земли во втором чтении.

Накануне в правительстве заявили, что после открытия рынка стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли составит 25−30 тыс. грн. Продажу земли в 50-километровой зоне государственной границы запретят. Иностранцы не получат доступ, если это решение будет принято на соответствующем референдуме.

Напомним, в январе стало известно, что окончательная версия законопроекта предусматривает референдум и 10 тыс. га одному покупателю. Документ о рынке земли получил итоговую версию.