Врачи сообщили о состоянии лиц, пострадавших в результате аварии возле Ocean Plaza. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n132010-avariya-teplotrassy-vozle-ocean-plaza-vrachi-soobschili-o-sostoyanii-postradavshih.html

Ракурс

В больницах Киева остаются пять человек, пострадавших в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

В ожоговом центре находятся четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Их состояние средней тяжести. Еще одну пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Как известно, авария теплотрассы положила на больничные койки семь человек, еще трое получили помощь медиков на месте происшествия.

Напомним, 13 января произошел прорыв теплосети диаметром 1000 мм произошел в Голосеевском районе. Зафиксировано подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. Люди выбивали стекло в магазинах, чтобы спастись. В результате ЧП затопило первый этаж торгового центра.

Столичная полиция открыла уголовное производство по 1 ст. 270−1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы.