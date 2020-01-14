Премии "Нафтогаза": Витренко объяснил новые выплаты за победу над "Газпромом", фото — ЭП

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Премии топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за полученные Киевом от «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены.

Эти выплаты предусмотрены трудовым соглашениям и на самом деле их размер меньше 1% полученных Украиной денег. Об этом в Фейсбук сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Я не назначаю сам себе премию. Это может делать только правление «Нафтогаза» согласно решения Наблюдательного совета НАК. Моей фамилии вы не найдете среди членов правления, — сообщил менеджер компании.

Кроме того, Витренко рассказал, что не просил и не лоббировал размер премии. Премию, по его словам, назначили за результат, который во многом зависел от его конкретных действий, в частности, касающихся Стокгольмского арбитража.

Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от «Газпрома» накануне Нового года 2,9 млрд долл. еще не назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании, — написал Витренко.

Он также попросил критиков этого решения помнить, что «государственные компании принадлежат народу Украины, а народ Украины как любой владелец любого бизнеса заинтересован в его эффективности и прибыльности». Поэтому, по его логике, народ должен быть заинтересован в том, чтобы топ-менеджеры эффективно руководили государственной компанией в интересах украинцев, а «не искали способ заработать, получив „откат“ за заведомо неэффективные решения или контракты».

Витренко считает, что если бы он определял систему вознаграждения в 2014 году, то вместо премии за победу в Стокгольмском арбитраже, привязывал бы вознаграждение к изменениям в коммерческой деятельности «Нафтогаза», за которые он лично отвечал.

Вчера СМИ подсчитали, что топ-менеджеры «Нафтогаза» получат 29 млн долл. — 1% от 2,9 млрд долл., которые выплатит Украине российский «Газпром».

Напомним, в мае 2018 года огромный размер премий топ-менеджерам «Нафтогаза», выплатить которые решил наблюдательный совет компании после победы в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом», спровоцировал волну критики и негодования. В ответ глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что выплата премий в таком объеме — это стандартная практика.