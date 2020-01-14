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В Неаполе произошло столкновение трех поездов метро, фото: Википедия
В Неаполе зафиксировали столкновение трех поездов метро (ФОТО)https://racurs.ua/n132008-v-neapole-zafiksirovano-stolknovenie-treh-poezdov-metro-foto.htmlРакурс
В Неаполе произошло столкновение трех поездов метрополитена.
В результате происшествия 13 человек пострадали. Об этом сообщает агентство ANSA.
Аварию зафиксировали около 7 утра между станциями Piscinola и Colli Aminei. В нескольких вагонах, как заявляют очевидцы, повреждены двери.
Известно, что во время происшествия травмы получили около 13 граждан. Среди них — двое машинистов. Другим пассажирам медики на месте оказали необходимую помощь — у многих людей были ссадины и шоковое состояние.
На месте происшествия работают представители экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Три ближайшие станции закрыли для проведения эвакуации пассажиров.
Ранее в Германии из-за непогоды произошла масштабная авария столкнулись 18 автомобилей. ДТП зафиксировано в Нижний Франконии национальной трассе А7.
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