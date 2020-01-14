Новости мира: в Китае огромная воронка поглотила автобус и пешеходов, есть погибшие

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В результате обвала на центральной дороге города Синин в провинции Цинхай на северо-западе Китая образовалась огромная воронка, в которую провалился пассажирский автобус, а также пешеходы. Инцидент произошел в понедельник вечером.

Спасатели извлекли тела шестерых погибших, которые ранее считались пропавшими без вести. Еще четыре человека остаются под завалами, пишет «Синьхуа».

По данным местных властей, ранее 16 человек были доставлены в больницу. Представитель управления чрезвычайными ситуациями Синина Цзо Сишэн сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Видеозапись, обнародованная государственными СМИ Китая, демонстрирует людей на автобусной остановке, которые бегут с обрушившейся дороги, а также момент, когда автобус провалился в воронку.

Инцидент произошел около 17.30 13 января. Известно, что автобус упал в воронку, после чего прозвучал взрыв. Площадь обвала на дороге составляет около 80 кв. м. Транспортное средство передвигалось улицей Наньдацзе — главной магистралью города с интенсивным движением.

Автобус удалось извлечь из воронки сегодня утром. На место происшествия работают свыше тысячи спасателей и 30 машин техники.

Напомним, в Киеве прорыв теплосети диаметром 1000 мм произошел в Голосеевском районе 13 января. Зафиксировано подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Шестерых человек из здания вынесли спасатели.