Новини світу: в Китаї обвалилася дорога, гігантська яма поглинула автобус і пішоходів, є загиблі

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Внаслідок обвалу центральної дороги у місті Сінін в провінції Цинхай на північному заході Китаю утворилася величезна яма, в яку провалився пасажирський автобус, а також пішоходи. Інцидент стався у понеділок ввечері.

Рятувальники витягли тіла шістьох загиблих, які раніше вважалися зниклими без вісти. Ще чотири особи залишаються під завалами, пише «Сіньхуа».

За інформацією місцевої влади, раніше 16 осіб доставили до лікарні. Представник управління надзвичайними ситуаціями Синіна Цзо Сішен повідомив, що всі потерпілі перебувають у стабільному стані.

Відеозапис, оприлюднений державними ЗМІ Китаю, демонструє людей на автобусній зупинці, які втікають з дороги, а також момент, коли автобус провалився у яму.

Інцидент стався близько 17.30 13 січня. Відомо, що автобус впав у яму, після чого пролунав вибух. Площа обвалу на дорозі становить близько 80 кв. м. Транспортний засіб пересувався вулицею Наньдацзе — головною магістраллю міста з інтенсивним рухом.

Автобус вдалося витягнути із провалля сьогодні вранці. На місці події працює понад тисяча рятувальників і 30 машин техніки.

Нагадаємо, в Києві прорив тепломережі діаметром 1000 мм стався у Голосіївському районі 13 січня. Зафіксовано підтоплення першого поверху і підвального приміщення торговельного центру Ocean Plaza. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 10 осіб. Шістьох людей із будівлі винесли рятувальники.